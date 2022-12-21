Британский кинорежиссер Майк Ходжес скончался в возрасте 90 лет

Британский режиссер, сценарист и продюсер Майк Ходжес, самой известной постановкой которого является фильм «Убрать Картера», скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает NBC News в среду, 21 декабря.

По словам друга режиссера Майка Каплана, Ходжес умер в Англии, в своем доме в Дорсете.

Майк Ходжес родился 29 июля 1932 года в английском Бристоле. Он известен триллерами «Убрать Картера» (1971), «Пульп» (1972), «Крупье» (1998) и «Я усну, когда умру» (2003).