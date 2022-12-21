Путин призвал проанализировать вооружения НАТО и использовать для строительства ВС России

Россия располагает всей информацией о применяемых НАТО на Украине средствах и обязательно проанализирует ее для развития своих Вооруженных сил. Об этом 21 декабря заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.

«Всё это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших Вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск», — сказал глава государства.

Также информацию о средствах НАТО надо использовать для повышения возможностей отечественных спецслужб, указал он, отмечает «Газета.Ru».

Глава государства отметил, что Минобороны РФ понимает все преимущества армии страны и видит, что необходимо сделать для совершенствования. Ведомство будет использовать все возможности, чтобы наращивать потенциал, подчеркнул лидер.

Власти России займутся укреплением обороноспособности в целом и решением задач, которые стоят в рамках специальной военной операции, заключил он.

Также Путин подчеркнул, что против России используется военный потенциал почти всех основных стран НАТО. При этом он отметил, что и сейчас считает братским народ Украины.

Украинский конфликт образовался не из-за политики России, а происходящее стало общей трагедией, сказал президент.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».