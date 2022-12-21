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Путин призвал проанализировать вооружения НАТО и использовать для строительства ВС России

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Россия располагает всей информацией о применяемых НАТО на Украине средствах и обязательно проанализирует ее для развития своих Вооруженных сил. Об этом 21 декабря заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.

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«Всё это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших Вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск», — сказал глава государства.

Также информацию о средствах НАТО надо использовать для повышения возможностей отечественных спецслужб, указал он, отмечает «Газета.Ru».

Глава государства отметил, что Минобороны РФ понимает все преимущества армии страны и видит, что необходимо сделать для совершенствования. Ведомство будет использовать все возможности, чтобы наращивать потенциал, подчеркнул лидер.

Власти России займутся укреплением обороноспособности в целом и решением задач, которые стоят в рамках специальной военной операции, заключил он.

Также Путин подчеркнул, что против России используется военный потенциал почти всех основных стран НАТО. При этом он отметил, что и сейчас считает братским народ Украины.

Украинский конфликт образовался не из-за политики России, а происходящее стало общей трагедией, сказал президент.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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