Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин выразил уверенность в выполнении всех задач СВО
Общество
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
Армия
Путин заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения СВО
Происшествия
Два человека погибли при обстреле украинскими боевиками Новой Каховки
Мир
Американский полковник указал на истощение запасов оружия у Запада для Киева
Культура
Мировые кассовые сборы сиквела «Аватара» почти достигли $500 млн
Армия
Путин заявил о постановке РК «Сармат» на боевое дежурство в ближайшее время
Наука
Орбиту МКС скорректируют из-за угрозы столкновения с космическим мусором
Мир
В «Укрэнерго» сообщили о сохранении сильного дефицита мощности энергосистемы
Мир
Экоактивисты срезали верхушку главной рождественской ели Берлина
Авто
Tesla приостановила набор сотрудников и запланировала новые увольнения
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря

В морской пехоте США откажутся от гендерных обращений к командирам

0
Фото: Global Look Press/U.S. Marines
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В корпусе морской пехоты США при обращении солдат к командирам планируют отказаться от обращений «Да, сэр» и «Да, мэм» в рамках перехода на гендерно-нейтральные стандарты. Об этом 20 декабря пишет издание The Triune Times.

Третьим будешь: всё больше стран мира признают право граждан на половую неопределенность
Передовые государства торопятся за Непалом и Бангладеш

«В недавнем отчете, подготовленном по заказу корпуса, выражается «озабоченность» по поводу того, что морские пехотинцы используют термины «сэр» или «мэм» при обращении к инструкторам по строевой подготовке из-за опасений по поводу несоблюдения гендерного нейтралитета», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что на самом деле в половине частей и подразделений это уже произошло. Например, в армии, на флоте и в береговой охране командиров называют по званию и фамилии. Теперь эту практику хотят узаконить.

«Вместо того чтобы говорить «мэм» или «сэр», новобранцы в этих службах обращаются к своим инструкторам по строевой подготовке, используя их звания или должности, за которыми следует их фамилия», — пишет The Triune Times.

В августе стало известно, что ВВС Великобритании намерены повысить гендерное и этническое разнообразие в войсках. Сообщалось, что войска приостановили прием белых рекрутов-мужчин. При этом минобороны страны поставило цель довести к 2030 году число женщин в вооруженных силах до 30% против нынешних 12%. Долю этнических меньшинств нужно повысить вдвое — до 20%.

Идея гендерного многообразия активно продвигается на Западе. В частности, в марте 2021 года доктор Рейчел Левайн, перенесшая операцию по смене пола, была утверждена сенатом США в качестве помощника министра здравоохранения. Она вошла в историю как первый трансгендер, утвержденный сенатом на таком высоком посту.

В 2022 году, в феврале, квир-активист и «ядерный нерд» Сэм Бринтон был назначен помощником президента США по утилизации ядерных отходов. И сам Джо Байден в поздравлении с Днем видимости трансгендеров отметил, что он и его администрация видят их «созданными по образу Божиему».


Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022