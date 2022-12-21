В морской пехоте США откажутся от гендерных обращений к командирам

В корпусе морской пехоты США при обращении солдат к командирам планируют отказаться от обращений «Да, сэр» и «Да, мэм» в рамках перехода на гендерно-нейтральные стандарты. Об этом 20 декабря пишет издание The Triune Times.

«В недавнем отчете, подготовленном по заказу корпуса, выражается «озабоченность» по поводу того, что морские пехотинцы используют термины «сэр» или «мэм» при обращении к инструкторам по строевой подготовке из-за опасений по поводу несоблюдения гендерного нейтралитета», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что на самом деле в половине частей и подразделений это уже произошло. Например, в армии, на флоте и в береговой охране командиров называют по званию и фамилии. Теперь эту практику хотят узаконить.

«Вместо того чтобы говорить «мэм» или «сэр», новобранцы в этих службах обращаются к своим инструкторам по строевой подготовке, используя их звания или должности, за которыми следует их фамилия», — пишет The Triune Times.

В августе стало известно, что ВВС Великобритании намерены повысить гендерное и этническое разнообразие в войсках. Сообщалось, что войска приостановили прием белых рекрутов-мужчин. При этом минобороны страны поставило цель довести к 2030 году число женщин в вооруженных силах до 30% против нынешних 12%. Долю этнических меньшинств нужно повысить вдвое — до 20%.

Идея гендерного многообразия активно продвигается на Западе. В частности, в марте 2021 года доктор Рейчел Левайн, перенесшая операцию по смене пола, была утверждена сенатом США в качестве помощника министра здравоохранения. Она вошла в историю как первый трансгендер, утвержденный сенатом на таком высоком посту.

В 2022 году, в феврале, квир-активист и «ядерный нерд» Сэм Бринтон был назначен помощником президента США по утилизации ядерных отходов. И сам Джо Байден в поздравлении с Днем видимости трансгендеров отметил, что он и его администрация видят их «созданными по образу Божиему».



