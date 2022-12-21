Haval планирует в 2023 году представить огромный рамный внедорожник

Марка Haval, входит в Great Wall Motor, готовит новый рамный внедорожник. По предварительной информации, в основе конструкции перспективного вездехода лежит новый пикап Great Wall King Kong Poer, рассказал 21 декабря портал Drom.

Машина проходит под внутренним индексом P04 и будет относиться к категории полноразмерных, так как построена на базе пикапа, который появился в начале 2022 года. Портал опубликовал фото рабочего прототипа Haval P04. Хотя машина и обклеена маскировочной пленкой, но отчетливо виден классический двухобъемный профиль машины, ее массивные формы кузова и большая по площади решетка радиатора.

О силовой установке внедорожника пока информации нет. Известно, что у пикапа King Kong Poer под капотом трудятся двухлитровые бензиновый и дизельный турбомоторы мощностью 190 и 163 л.с. соответственно. Оба двигателя могут сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой передач или восьмиступенчатым «автоматом». Тип привода — задний или жестко подключаемый полный.

Ожидается, что премьера Haval P04 должна состояться в 2023 году.

19 декабря Great Wall сообщила, что приступила к серийному производству флагманского пикапа Great Wall Shanhai Poer. Автомобили будут предназначены для экспорта. Новая модель построена на базе рамного внедорожника Tank 500, продажи которого должны начаться в РФ в первой половине 2023 года. Специалисты отметили, что характерные черты Tank 500 легко узнаваемы в передней части пикапа и в его интерьере. По словам руководителя проекта, в GWM не сомневаются в успехе новой модели. Для грузовика запланировали несколько модификаций, включая тяжелые внедорожные версии и даже внушительный шестиколесный вариант Shanhai Poer 6×6, который уже проходит дорожные испытания.