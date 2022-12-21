Заммэра Москвы Сергунина поздравила победителей детского творческого конкурса «Про мой район»

В Москве стали известны лауреаты детского конкурса «Про мой район». Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Личность человека формирует в том числе окружающая его среда. Если рядом есть двор с хорошей игровой площадкой, современный парк, библиотека и творческая школа, то у ребенка будет больше возможностей для всестороннего развития. Такие конкурсы как раз показывают, как дети воспринимают и каким хотят видеть свой район. Ребята прислали нам почти две тысячи работ. Они рисовали и фотографировали локальные достопримечательности, рассказывали об их истории, снимали видео и составляли экскурсионные маршруты по любимым местам рядом со своим домом», — рассказала Наталья Сергунина.

Конкурс для детей от 8 до 15 лет был посвящен изучению истории и направлен на раскрытие творческого потенциала участников. На рассмотрение жюри были представлены рисунки, видеоролики и рассказы об интересных местах в разных частях столицы. Жюри определило 61 победителя, они получили призы и памятные подарки.

Конкурс проводился под эгидой программы мэра Москвы «Мой район». Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.