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Политолог назвал возможные цели встречи Медведева с Си Цзиньпином

Политолог Марков назвал передачу послания Путина главной целью встречи Медведева с Си Цзиньпином
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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Главной целью встречи заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и главы Китая Си Цзиньпина была передача последнему послания президента России Владимира Путина. Такое предположение политолог Сергей Марков сделал в среду, 21 декабря.

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Он обратил внимание, что передача послания происходила не через послов одной из стран, а через экс-президента РФ.

«Речь идет о каком-то очень важном послании высшего уровня конфиденциальности», — сказал Марков в беседе с Lenta.Ru.

Политолог отметил, что практически невозможно сказать, что оно собой представляет.

«Наиболее вероятно, что это послание о том, что Россия воюет с врагом Китая, с США, и если Китай будет продолжать по-прежнему занимать нейтральную позицию, то в конечном итоге Китаю придется столкнуться непосредственно уже с Америкой», — предположил он.

По его словам, речь в послании могла идти и о передаче вооружения или масштабных технологий, передает НСН.

Председатель КНР на встрече с заместителем председателя Совбеза России заявил, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления, сообщает телеканал «360». Он отметил, что за последние 10 лет китайско-российские отношения выдержали испытание международными перипетиями и всегда развивались здорово, стабильно и на высоком уровне. Он подчеркнул, что развитие китайско-российского партнерства является долгосрочным стратегическим выбором, сделанным обеими сторонами, передает RT.

Си Цзиньпин и Медведев высоко оценили состояние и перспективы отношений двух стран, обменявшись мнениями по широкому кругу вопросов. Зампред Совбеза РФ назвал прошедшие переговоры полезными.

5 декабря глава правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности РФ и КНР вместе противостоять внешнему давлению. Он добавил, что страны должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков, созданию новых логистических цепочек.

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