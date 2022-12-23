Брак и «развод»: как зарабатывают на людях в активном поиске

Криминальные схемы по отъему средств у граждан, ищущих пару, модифицируются с развитием технологий. IT-сфера придала этому подвиду преступлений новый импульс. О том, как жулики манипулируют светлыми чувствами ради наживы, — в материале «Известий».

Ответят за обиду и обман

Верховный суд России разрешил требовать компенсации с так называемых брачных аферистов. Такое решение было принято в декабре после рассмотрения инстанцией дела жителя Костромской области. Девушка, с которой он встречался, сначала соврала о беременности, чтобы вступить с ним в брак, затем о выкидыше, позже — о своей тяжелой болезни. Чтобы спасти вторую половину, мужчина продал недвижимость, ценные бумаги, влез в долги, но девушка в итоге жить с ним не стала.

Позже он выяснил, что супруга ранее была судима за мошенничество, обманывала его по поводу беременности и болезни, а также всё это время сожительствовала с другим гражданином. Суд в итоге признал брак фиктивным, потерпевшему присудили компенсацию (размер не оглашается). Инстанция приняла во внимание тяжесть нравственных страданий, перенесенных потерпевшим, который считал брак действительным, тяжело переживал сообщение о смерти ребенка, а затем об обмане, говорится в обзоре судебной практики.

Искусство обольщения

Тема возмещения ущерба стала актуальной в свете истории с предполагаемым брачным аферистом Надиром А. Подробности криминальной драмы попали в новостные сводки в конце декабря. Многоэпизодное уголовное дело подтверждает гипотезу о том, что не нужно быть красавцем, чтобы вскружить голову взрослой женщине. Орудиями ловеласа стали напор, ложь, игра на жалость и угрозы. По сообщениям СМИ, в списке материально пострадавших от уже немолодого мужчины (ему 52 года) десятки дам.

Он знакомился с преуспевающими, но одинокими россиянками в соцсети и с ходу предлагал серьезные отношения, звал к себе в гости. А в доме кавалера «избранницу» отца встречала дочь — родственники окружали потенциальную жертву вниманием. Через какое-то время Надир открывался доверчивым женщинам, дескать, он офицер спецслужбы, но параллельно занимается бизнесом. В какой-то момент под различными предлогами он просил «любимых» помочь ему материально. В одних случаях уверял, что с кредиторами проблема, в других — предлагал купить совместное жилье. Если сбережений не было, то настаивал взять кредит, обещая платить по нему. Как только деньги попадали в руки Надира, отношения с женщиной прекращались, он переставал звонить, избегал встреч.

Одна из потерпевших разочаровалась в любви, после того как отдала 5,5 млн рублей, взятых в кредит. Только после публикации в СМИ в отношении Надира А. возбудили уголовное дело. Кроме того, с заявлением обратились еще несколько женщин, которых он уговорил оформить кредитные карты в банке и передать средства ему. Самого мужчину полицейские задержать не успели, он покинул страну и, предположительно, скрывается в Баку. Но дочь Надира оказалась под следствием как возможная соучастница.

Мошенники в соцсетях

Далеко не все преступники, кормящиеся за счет чужой влюбчивости, сближаются со своим объектом. Целый пласт преступников новой волны предпочитают в качестве инструмента обмана любовную переписку. Даже без визуального контакта, через мессенджеры жуликам удается раскрутить незнакомых людей на миллионы. Страдают и мужчины, и женщины. В конце декабря хабаровчанин лишился крупной суммы после знакомства в соцсети с американкой (во всяком случае так о себе сказала собеседница).

— В процессе переписки, которая продолжалась месяц, она предложила приехать в Россию в гости. Однако упомянула, что такой тур — дело весьма затратное, а денег у нее нет. Девушка попросила оплатить не только страховку и визу, но и услуги по перелету на частном самолете. При этом заявителя не смутило, что собеседница требовала оформить перевод на банковскую карту российского физического лица, — сообщили в УВД по Хабаровскому краю.

Брак и «развод» Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow

Мужчина лишился 700 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

По схожей схеме обманули 40-летнюю москвичку — женщина ввязалась в переписку с мошенниками, действовавшими от имени популярного турецкого актера Джана Ямана. В какой-то момент он попросил у нее денег, сказал, что якобы судится с партнерами по бизнесу, потом упомянул о больной маме. В итоге россиянка перевела злоумышленникам 2 млн рублей.

Обман без погружения

Есть на вооружении преступников и другие техники по отъему средств на сайтах знакомств — без длительного втирания в доверие и личного контакта. Речь о продвинутом фишинге — аферист втягивает собеседника в переписку, как правило, комплиментами, потом предлагает личную встречу.

Много мужчин пострадало от фокуса с билетами — эта махинация рассчитана именно на представителей сильной половины. Незнакомка предлагает сходить в кино, театр, музей, мужчина соглашается и берет на себя бремя оплаты культпохода. Дама высылает фишинговую ссылку на мероприятие для оплаты, и кавалер переводит мошеннику средства со своей карты. Опасность еще и в том, что реквизиты карты жулики могут использовать повторно. Эксперты в области кибербезопасности нашли в Сети сотни дубликатов театральных сайтов — все они служат для осуществления криминальных схем.

Брак и «развод» Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Этой схеме, рассчитанной на почтенную публику, предшествовала другая уловка: девушки предлагали от слов приступить к делу и присылали фейковые ссылки для оплаты ночи в отеле. Расчет был еще и на то, что некоторые обманутые — люди женатые и не станут из-за пустяка обращаться в правоохранительные органы, — рассказал «Известиям» источник в столичной полиции, подчеркнув, что этот вариант в ходу по сей день.

Личное — под замок

В прошлом году «Лаборатория Касперского» провела опрос, согласно которому 36% россиян никогда не пользовались приложениями для знакомств из-за боязни столкнуться с мошенниками. Почти четверть респондентов отметили, что всё же столкнулись со злоумышленниками, а еще 23% при общении с мошенниками смогли вовремя распознать обман.

— Бывает так, что злоумышленники готовятся к общению с жертвой: собирают о ней информацию, чтобы втереться в доверие, — рассказал «Известиям» эксперт по кибербезопасности компании Дмитрий Галов. — Поэтому основное правило — не упрощать злоумышленникам жизнь: не размещать большое количество информации о себе в интернете (фото, геометки, информацию о месте работы или учебы), профиль в социальных сетях лучше закрыть, чтобы он был виден только друзьям.

Брак и «развод» Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer

Он не рекомендует переходить из дейтинг-приложений в сторонний мессенджер для продолжения общения, пока нет уверенности, что собеседник не мошенник.

— Дело в том, что встроенные мессенджеры у подобных приложений, как правило, не позволяют прислать в чат, например, фишинговую ссылку. К тому же сами приложения могут блокировать аккаунты мошенников, если на них поступает достаточное количество жалоб.

В целом не стоит делиться с малознакомыми людьми номером телефона или домашним адресом, говорит Галов.

— Если вас просят выслать деньги или настойчиво выведывают личную информацию, задумайтесь, стоит ли продолжать общение, — советует специалист.