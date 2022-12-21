В МГИМО назвали главных выгодополучателей от санкций против России
Европейские страны стали бенефициарами санкционного давления на Россию. Об этом 21 декабря сообщила директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО Екатерина Арапова в пресс-центре МИЦ «Известия» в рамках презентации доклада Института международных исследований МГИМО на тему: «Продовольственная (не)безопасность в 2022 году. Победители и проигравшие в санкционной войне».
«Великобритания увеличила экспорт пшеницы в 10 раз в период с июня по сентябрь, Испания — втрое, Франция удвоила объем экспорта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Был целый ряд бенефициаров, которые смогли нарастить экспорт ячменя: Словения, Германия, Ирландия, Великобритания, Литва. Некоторые восточно-европейские государства нарастили серьезно экспорт соевых бобов и подсолнечных семян», — сказала она.
Эксперт отметила, что целый ряд европейских стран за счет роста цен и за счет внутриевропейского перераспределения запасов продовольственных товаров смог получить сверхприбыль в рамках внешнеторговых контактов.
При этом главными проигравшими сторонами в этой ситуации являются наименее развитые страны Африки, которые в наибольшей степени зависят от импортных закупок, в особенности от закупок продовольствия и зерна из России и Украины, добавила Арапова.
«Важно понимать, что в наименее развитых странах доля продовольствия в структуре потребления гораздо выше, чем в более развитых странах, соответственно, и зависимость от импортных поставок для них критична. Эти государства являются главными потерпевшими текущей ситуации: Конго, Намибия, Сенегал, Камерун, Мадагаскар», — заключила она.
В начале декабря посол по особым поручениям, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что Россия готова обеспечить бесплатные поставки зерна наиболее нуждающимся государствам, а также полностью заместить украинское зерно для всех заинтересованных стран.
По его словам, продовольственная безопасность станет приоритетной темой обсуждения на экономическом саммите в Санкт-Петербурге в следующем году. Россия готова выполнять обязательства в таких областях, как экспорт сельскохозяйственной продукции, удобрений, энергоносителей и других товаров первой необходимости, подчеркнул Озеров.
29 ноября в Африку из порта Нидерландов вышло первое судно с российскими удобрениями. Ранее суда с удобрениями были арестованы в европейских портах ряда стран, потому что их производители оказались в санкционных списках. В этой связи Россия решила передать эти грузы безвозмездно нуждающимся странам, в первую очередь африканским.
В конце октября президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах ЕС удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает.