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В МГИМО назвали главных выгодополучателей от санкций против России

Эксперт МГИМО Арапова: главными выгодополучателями от санкций против РФ стали европейские страны
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Европейские страны стали бенефициарами санкционного давления на Россию. Об этом 21 декабря сообщила директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО Екатерина Арапова в пресс-центре МИЦ «Известия» в рамках презентации доклада Института международных исследований МГИМО на тему: «Продовольственная (не)безопасность в 2022 году. Победители и проигравшие в санкционной войне».

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«Великобритания увеличила экспорт пшеницы в 10 раз в период с июня по сентябрь, Испания — втрое, Франция удвоила объем экспорта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Был целый ряд бенефициаров, которые смогли нарастить экспорт ячменя: Словения, Германия, Ирландия, Великобритания, Литва. Некоторые восточно-европейские государства нарастили серьезно экспорт соевых бобов и подсолнечных семян», — сказала она.

Эксперт отметила, что целый ряд европейских стран за счет роста цен и за счет внутриевропейского перераспределения запасов продовольственных товаров смог получить сверхприбыль в рамках внешнеторговых контактов.

При этом главными проигравшими сторонами в этой ситуации являются наименее развитые страны Африки, которые в наибольшей степени зависят от импортных закупок, в особенности от закупок продовольствия и зерна из России и Украины, добавила Арапова.

«Важно понимать, что в наименее развитых странах доля продовольствия в структуре потребления гораздо выше, чем в более развитых странах, соответственно, и зависимость от импортных поставок для них критична. Эти государства являются главными потерпевшими текущей ситуации: Конго, Намибия, Сенегал, Камерун, Мадагаскар», — заключила она.

В начале декабря посол по особым поручениям, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что Россия готова обеспечить бесплатные поставки зерна наиболее нуждающимся государствам, а также полностью заместить украинское зерно для всех заинтересованных стран.

По его словам, продовольственная безопасность станет приоритетной темой обсуждения на экономическом саммите в Санкт-Петербурге в следующем году. Россия готова выполнять обязательства в таких областях, как экспорт сельскохозяйственной продукции, удобрений, энергоносителей и других товаров первой необходимости, подчеркнул Озеров.

29 ноября в Африку из порта Нидерландов вышло первое судно с российскими удобрениями. Ранее суда с удобрениями были арестованы в европейских портах ряда стран, потому что их производители оказались в санкционных списках. В этой связи Россия решила передать эти грузы безвозмездно нуждающимся странам, в первую очередь африканским.

В конце октября президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах ЕС удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает.

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