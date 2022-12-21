30 декабря в «Этномире» стартует серия мероприятий «Новогоднее путешествие»

30 декабря в этнографическом парке-музее «Этномир» стартует серия мероприятий «Новогоднее путешествие». До 8 января включительно посещение этнопарка гарантирует экологичный отдых и множество зимних развлечений — от интерактивных экскурсий, творческих мастер-классов до игр и квестов для детей.

В парке ежедневно будут проходить десятки тематических программ. Каждый найдет занятие по душе — сможет повидаться и обсудить подарки с Дедом Морозом и Снегурочкой; принять участие в игре «Кубок Снеговика» или квесте «Загадки Снежной королевы»; своими руками сделать симпатичное украшение для елочки, сувенир — символ наступающего года или интерьерное украшение по мотивам одного из русских народных промыслов; на экскурсиях узнать о новогодних традициях в разных странах; послушать музыку, исполняемую на алтайских музыкальных инструментах; сыграть в настольные игры и вечером с детьми сходить на тематический кинопоказ.

Отдельный сюрприз для юных посетителей парка-музея «Этномир» приготовили герои любимой анимации. Каждый день с 30 декабря по 6 января включительно в гости к мальчикам и девочкам будут приезжать персонажи любимых мультипликационных фильмов и сериалов.

30 и 31 декабря веселые игры и мультсюрпризы готовят Белка и Стрелка, герои анимации студии «КиноАтис».

1 и 2 января в парке-музее «Этномир» будут проведены детские развлекательные программы «Три кота» (анимационный хит от «СТС Медиа») и «Царевны» (совместный проект «СТС Медиа» и кинокомпании СТВ). Мальчиков и девочек ждут ростовые куклы, анимационная программа, призы, дискотеки, тематические мастер-классы, просмотр любимых мультсериалов и многое другое.

3 января волшебную тему праздников продолжат героини анимационного сериала «Фееринки» студии «Агама Фильм». Буковка и Бусинка уже трудятся над идеями соревнований, розыгрышей и конкурсов.

4, 5 и 6 января гостей новогодних каникул в парке-музее «Этномир» ждет знакомство со Вселенной ГК «Рики». Вместе с Барашем и Лосяшем из сериала «Смешарики», лучшим учителем на свете — Бодо Бородо и динозавриками из «ДиноСити» мальчики и девочки смогут от души потанцевать на дискотеках, создать тематические поделки, выиграть массу полезных и интересных призов.

По вечерам с 30 декабря по 6 января включительно в 20:00 в «Этномире» будут проходить открытые кинопоказы любимых детских мультфильмов.

Каждый день новогодних каникул в «Этномире» будут работать 16 этнических кафе и ресторанов, 50 музеев и экспозиций, 10 аттракционов и тематических парков.

Любителей общения с животными ждут катания на упряжке с хаски и в санях, запряженных тройкой лошадей, игры с усатыми и полосатыми обитателями Котодома, знакомство с декоративными карпами или экзотическими животными зоодома «Кобры- мобры». А посещение фермы подарит целый спектр впечатлений — это маленькое, но дружное хозяйственное подворье: козы, овцы, кролики, коровы, поросята…

Начните год с кругосветного путешествия от Австралии до Северной Америки, подарите себе отдых в парке-музее «Этномир». А если одного дня покажется мало, остановитесь в одном из 12 этноотелей и домов, расположенных на территории.