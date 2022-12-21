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Путин обозначил стратегическую цель противников России

Путин: у противников России стоит цель дезинтеграции страны
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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У наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции России. Об этом в среду, 21 декабря, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Открывая заседание, глава государства также указал, что сегодня против России используется военный потенциал почти всех основных стран НАТО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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