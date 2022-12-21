Шойгу указал на оперативность оказания медпомощи в зоне СВО

Медики Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оказывают первую помощь раненым за 10 минут, доставляют в медицинские подразделения за час. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 21 декабря, на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Он отметил также, что ВС РФ в ходе СВО добились самой низкой летальности за историю военной медицины.

«Первая помощь оказывается в течении 10 минут. В медицинские подразделения раненные попадают в течении часа, а в военные госпитали в течении первых суток. Добились низкой летальности на этапах эвакуации раненных. В госпитальном звене летальность составила меньше половины процента. Это самый низкий показатель за всю историю военной медицины», — сказал министр обороны.

Он отметил также, что в России начата реализация программы модернизации военного здравоохранения на период до 2027 года в соответствии с поручением президента РФ.

Ранее, 15 декабря, военные медики рассказали о помощи раненым и больным в зоне спецоперации. В Минобороны тогда подчеркнули, что медицинские работники четко выполняют все поставленные задачи, помогая раненым и больным. При оказании помощи раненым первым делом они останавливают кровотечение, удаляют осколки и создают условия для заживления раны, после чего эвакуируют пациента.

Для проведения всех видов лечения военное медицинское подразделение укомплектовано высокотехнологичным оборудованием для проведения различной диагностики: рентгенографии, компьютерной томографии, ультразвуковых и лабораторных исследований.

Ранее, 3 декабря, Минобороны РФ поделилось кадрами работы военных врачей. Медики рассказали, что специфика работы в зоне спецоперации состоит в том, что нельзя поддаваться панике и тревоге, необходимо действовать согласованно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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