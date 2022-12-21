Психолог посоветовала не пытаться закончить все дела до Нового года

Стремление до Нового года разобраться со всеми накопившимися делами может привести к переутомлению или даже к депрессии. Такое мнение семейный психотерапевт, психолог Наталья Наумова высказала в среду, 21 декабря.

По мнению специалиста, не нужно следовать стереотипам, стоит трезво оценивать собственные возможности.

«Если так не получается, если человек понимает, что он сейчас может перенапрячься, тогда лучше распланировать часть дел уже на следующий год, поставить их в четкий график», — добавила психолог в беседе с Pravda.Ru.

Специалист предупредила, что часто даже ценой невероятных усилий нельзя успеть закончить все дела, и тогда человек считает год неудачным, а это уже грозит депрессивным состоянием.

По словам Наумовой, важно мыслить позитивно: следить за своим восприятием и стараться настраиваться на положительный лад. В предновогодней суете важно себя жалеть и ободрять, чтобы настраиваться на праздник, заключила она.

В этот же день психолог рассказала, какие подарки не стоит делать детям на Новый год. Она отметила, что подарок для каждого ребенка должен быть индивидуальным и небанальным. Специалист отметил, что в первую очередь надо спросить у детей, о каком подарке они мечтают, сообщает телеканал «360».

В свою очередь диетолог Маргарита Королева дала совет не голодать перед новогодним застольем. Она рекомендовала накрыть поздний ужин в девять часов вечера, чтобы не наброситься на новогодний стол, передает RT.

14 декабря большинство россиян пожаловались на отсутствие новогоднего настроения. По данным опроса, в предвкушении праздников находится 27% жителей страны. Большинство опрошенных (74%) традиционно будут праздновать дома вместе с родными, а еще 14% респондентов планируют отдохнуть в гостях.

В преддверии праздника врачи рассказали «Известиям», как правильно выбрать игрушки на новогоднюю елку. В частности, специалисты разъяснили опасность некачественных игрушек для детей и взрослых.