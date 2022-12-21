Шойгу заявил, что более 20 тыс человек поступили добровольцами

Шойгу заявил, что более 20 тыс человек поступили добровольцами

2022-12-21 15:41:21

2022-12-21 15:41:21

2022-12-21 15:41:21

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