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В России снизился спрос на шубы из натурального меха

Минпромторг: в России сократилось производство шуб из натурального меха
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Фото: ТАСС/Антон Подгайко
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На фоне падающего спроса в России сократилось производство шуб из натурального меха. За семь месяцев этого года снижение производства составило 3,4%, сообщили «Известиям» в Минпромторге 21 декабря.

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Как уточняется, в 2021 году изготовление выросло на 54%. При этом доля отечественных изделий на рынке составляет более 80%, отметили в министерстве.

Снижение показателей связывают среди прочего и с тем, что категория населения, которая интересовалась покупкой дорогостоящих изделий из меха, покинула страну.

Также среди причин, которые повлияли на отрасль в ведомстве отметили «этичный» подход к вещам из натурального меха — многие бренды отказались от натурального меха на фоне запрета или сокращения торговли товарами из пушнины в Европе.

Более того, у населения снизились доходы на фоне текущих событий и пандемии, а также появился более практичный подход к одежде. Люди охотнее выбирают более функциональные вещи, заметили в министерстве.

Ранее, 22 июля, «Известия» писали, что пандемия оказала влияние на европейскую меховую промышленность: на фермах Европы уничтожили миллионы норок из-за коронавируса. Основной ущерб понесли производители в Дании и Нидерландах. Также производители попали под удар из-за антироссийских санкции ЕС, которые запрещают экспорт меховых изделий. Так, Греция из-за ограничений лишилась своего ключевого рынка — российского.

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