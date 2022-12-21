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Шойгу заявил о возвращении мирной жизни в освобожденные города

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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На территории освобожденных российскими войсками городах постепенно возобновляется мирная жизнь. Об этом 21 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ совместно с президентом страны Владимиром Путиным заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Так, в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) продолжаются работы по восстановлению водоснабжения. Сейчас водой обеспечено свыше 1,5 млн человек, отметил министр обороны.

«Построены водоводы общей протяженностью более 200 км. Они обеспечили водой свыше 1,5 млн человек. Идет строительство водовода из реки Дон протяженностью 194 километра, что гарантированно обеспечит водоснабжение Донецка», — добавил Шойгу.

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Кроме того, российские саперы продолжают разминировать территории. По последней информации, «очищено» свыше 27 тыс. га земли.

В Мариуполе же военными строителями возведены 12 жилых домов. Также продолжается строительство еще шести домов, детского сада и школы, пояснил глава Минобороны.

Также ведомство планирует развернуть в Бердянске и Мариуполе пункты базирования судов обеспечения, аварийные службы и судоремонтные подразделения Военно-морского флота (ВМФ) страны.

Шойгу также указал на то, что Азовское море вновь стало российским, «как это было на протяжении 300 лет истории нашей страны».

15 декабря в ДНР утвердили четыре праздничных нерабочих дня. Один из них посвящен воссоединению ДНР с Россией. Указ об этом подписал врио главы республики Денис Пушилин.

Теперь День возвращения ДНР в Россию будет отмечаться 30 сентября. Кроме того, 11 мая в республике будут праздновать День ДНР.

5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав страны. До этого на этих территориях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав РФ.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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