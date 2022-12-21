Tesla приостановила набор сотрудников и запланировала новые увольнения

Американский производитель электромобилей Tesla приостанавливает набор новых сотрудников и планирует новый раунд увольнений в следующем квартале. Об этом 21 декабря сообщает портал Electrek со ссылкой на источники.

«Эти шаги связаны с тем, что акции Tesla падают весь год, несмотря на то, что финансовые показатели компании бьют новые рекорды практически каждый квартал», — говорится в статье.

Кроме того, как отмечается в публикации, в последнее время также появились признаки, указывающие на то, что проблемы Tesla связаны не только с фондовым рынком.

В частности, недавно автопроизводитель начал предлагать временные скидки и льготы на свои автомобили. Это послужило сигналом о том, что Tesla испытывает трудности со спросом.

Накануне капитал владельца Tesla Илона Маска упал на $7,7 млрд после того, как акции его компании Tesla понесли самые большие однодневные потери с октября. На текущий момент состояние бизнесмена составляет $147,7 млрд.

Tesla Motors основана в 2003 году. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.