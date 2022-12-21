Путин заявил, что в ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены «Сарматы»

Путин заявил, что в ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены «Сарматы»

2022-12-21 15:18:08

2022-12-21 15:18:08

2022-12-21 15:18:08

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru