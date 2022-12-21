Рогов назвал обстрел Энергодара провокацией перед визитом в РФ главы МАГАТЭ

Сегодняшний обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Энергодара является спланированной провокацией накануне визита в РФ руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом «РИА Новости» 21 декабря заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Обстрел Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС, накануне визита Гросси в Москву неслучаен. Это спланированная провокация киевской власти с целью оказания давления», — заявил Рогов.

При этом он отметил, что такими обстрелами Киев продолжает шантажировать весь мир угрозой ядерной катастрофы.

Ранее в среду, 21 декабря, Рогов сообщил об обстреле Энергодара со стороны ВСУ. По его словам, было слышно не менее трех прилетов.

В этот же день стало известно, что Гросси намерен посетить Москву 22 декабря для консультации по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Известно, что с российской стороны на консультациях будет присутствовать делегация с участием представителей Министерства иностранных дел (МИД) России, «Росатома», Министерства обороны, Росгвардии и Ростехнадзора.

ВСУ неоднократно обстреливали ЗАЭС. Так, 10 декабря украинские войска выпустили 15 снарядов в районе береговой линии Энергодара в Запорожской области. 20 ноября украинские боевики нанесли 15 ударов по территории станции.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел в собственность РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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