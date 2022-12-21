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Washington Post узнала о желании Зеленского посетить США летом 2022 года

WP: Зеленский собирался посетить США еще летом, но не мог по соображениям безопасности
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Фото: Global Look Press/dpa/Britta Pedersen
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Президент Украины Владимир Зеленский искал возможность прибыть в Вашингтон на протяжении нескольких последних месяцев, однако ситуация с безопасностью этого не позволяла. Об этом 21 декабря сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

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«[Президент США Джо] Байден и Зеленский хотели встретиться лично в течение нескольких месяцев, но ситуация с безопасностью на Украине не позволяла Зеленскому покинуть страну. По словам официальных лиц США, только недавно Зеленский и его помощники рассматривали возможность поездки за границу, и в последние дни подробности этой поездки тщательно скрывались в Вашингтоне из-за опасений по поводу безопасности Зеленского», — отмечает издание.

Как указано в публикации, Байден должен будет объявить о новом пакете помощи в области безопасности на сумму $1,85 млрд. Отмечается, что в рамках этой поездки Зеленский также выступит в американском Конгрессе.

Как заявил источник, близкий к офису украинского президента, его жена Елена в эту поездку не отправится.

Ранее 21 декабря старший помощник украинского лидера Михаил Подоляк заявил о том, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон имеет целью опровергнуть утверждения о том, что американо-украинские отношения остывают.

В этот же день бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в преддверии переговоров Зеленского и Байдена заявил, что Киев истратил все возможности применения оружия, которое предоставили США.

До этого, 20 декабря, стало известно о внесении в конгресс проекта бюджета США на 2023 финансовый год, который предусматривает $1,7 трлн. Из них на экстренную помощь Украине и союзникам США по НАТО планируется направить $44,9 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции (СВО) РФ. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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