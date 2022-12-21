Минобороны: ВС России заняли новые господствующие высоты и рубежи на донецком направлении

Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли новые господствующие высоты и рубежи на донецком направлении. Об этом в среду, 21 декабря, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные на этом направлении провели успешные наступательные действия.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля», — сообщил Конашенков.

Кроме того, в Минобороны рассказали о ситуации на других участках линии соприкосновения.

По словам Конашенкова, на южнодонецком направлении потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Он также отметил успехи российской авиации и артиллерии в зоне специальной военной операции (СВО).

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражено 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ.

Днем ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ продолжили наступление на донецком направлении, уничтожив при этом за сутки более 100 украинских боевиков.

Ранее, 15 декабря, российские войска сорвали попытку атаки ВСУ на купянском направлении, уничтожив до 35 человек. Попытка атаки была сорвана упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, а также ударами армейской авиации в направлении населенного пункта Софиевка Луганской Народной Республики (ЛНР).

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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