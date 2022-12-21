Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин выразил уверенность в выполнении всех задач СВО
Армия
Шойгу назвал число добровольцев-участников СВО
Армия
Путин заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения СВО
Происшествия
Два человека погибли при обстреле украинскими боевиками Новой Каховки
Авто
Почти 220 млрд рублей направят на строительство дорог в Подмосковье
Армия
Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен
Армия
Путин заявил о постановке РК «Сармат» на боевое дежурство в ближайшее время
Наука
Орбиту МКС скорректируют из-за угрозы столкновения с космическим мусором
Мир
В «Укрэнерго» сообщили о сохранении сильного дефицита мощности энергосистемы
Мир
Экоактивисты срезали верхушку главной рождественской ели Берлина
Авто
Tesla приостановила набор сотрудников и запланировала новые увольнения
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря
Сюжет:

Минобороны: ВС России заняли новые господствующие высоты и рубежи на донецком направлении

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли новые господствующие высоты и рубежи на донецком направлении. Об этом в среду, 21 декабря, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные на этом направлении провели успешные наступательные действия.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля», — сообщил Конашенков.

Равнение на Донецк: направление становится основным на фронте
Эксперты прогнозируют дальнейшее продвижение российских войск в районе столицы ДНР

Кроме того, в Минобороны рассказали о ситуации на других участках линии соприкосновения.

По словам Конашенкова, на южнодонецком направлении потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Он также отметил успехи российской авиации и артиллерии в зоне специальной военной операции (СВО).

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражено 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ.

Днем ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ продолжили наступление на донецком направлении, уничтожив при этом за сутки более 100 украинских боевиков.

Ранее, 15 декабря, российские войска сорвали попытку атаки ВСУ на купянском направлении, уничтожив до 35 человек. Попытка атаки была сорвана упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, а также ударами армейской авиации в направлении населенного пункта Софиевка Луганской Народной Республики (ЛНР).

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022