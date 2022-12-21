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ГД приняла законопроект о квоте на обучение в вузах для детей участников СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Госдума на пленарном заседании в среду, 21 декабря, приняла во втором и третьем чтении законопроект о предоставлении детям участников спецоперации на Украине бюджетных мест в высших учебных заведениях.

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В пояснительных документах указывается, что места будут предоставляться в рамках отдельной квоты по программам бакалавриата и специалитета. Кроме того, льгота распространяется также для героев РФ и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества.

Отмечается, что образовательные организации будут ежегодно устанавливать отдельную квоту для таких категорий граждан в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест.

«Это очень важная мера, которая была разработана нами в рамках указа Президента по поддержке детей военнослужащих», — приводят слова первого заместителя председателя комитета по науке и высшему образованию Александра Мажуга в пресс-службе Госдумы.

Изменения внесли в федеральный закон «Об образовании в РФ».

В июле в Министерстве образования и науки РФ «Известиям» рассказали, что личные данные детей участников спецоперации России по защите Донбасса не разглашаются в целях обеспечения их безопасности.

Как отметили в ведомстве, на 2022 учебный год в России в рамках специальной квоты было выделено 43 583 места.

При этом общий объем бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета в этом году составил 425 894 места, в 2021 году аналогичный показатель был меньше и составлял 422 429 мест. В то же время количество выпускников 11-х классов в этом году меньше — 649 тыс. человек, годом ранее выпустились 697 тыс. человек.

Таким образом, несмотря на введение специальной квоты, возможности для абитуриентов поступить на бюджетное место не уменьшатся.

Еще в мае глава государства Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов.

Согласно документу, правительство РФ должно обеспечить установление образовательными организациями высшего образования для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов».

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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