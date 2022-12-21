Матвиенко заявила о неуместности масштабных новогодних празднеств

Масштабные новогодние гуляния с салютами и фейерверками неуместны в России в нынешнее время. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенкона заявила в среду, 21 декабря, на пресс-конференции по итогам прошедшей осенней парламентской сессии.

«Все субъекты России уже приняли решение, ничего не нужно диктовать и отменять. Но пышные празднества с фейерверками и салютами сейчас не место и не время устраивать», — цитирует Матвиенко телеканал «360».

При этом председатель Совфеда подчеркнула, что отказываться от других новогодних традиций не стоит, особенно если речь идет о детях, ведь они должны видеть Деда Мороза и Снегурочку, верить в чудо, сообщается на сайте aif.ru.

«Ну как же без оливье, середки под шубой и новогоднего кино? Без всего этого как бы и не Новый год. Праздники у детей, утренники и елки тоже должны быть обязательно», — приводит слова спикера Life.Ru.

Ранее в этот день диетолог Елена Соломатина рассказала, что самые популярные новогодние салаты — оливье и селедка под шубой — не слишком полезны для здоровья, особенно при употреблении в больших количествах.

Эксперт отметила, что в обоих блюдах есть вредный ингредиент — майонез, передает НСН.

14 декабря большинство россиян пожаловались на отсутствие новогоднего настроения. По данным опроса, в предвкушении праздников находится 27% жителей страны. Большинство опрошенных (74%) традиционно будут праздновать дома вместе с родными, а еще 14% респондентов планируют отдохнуть в гостях.

В преддверии праздника врачи рассказали «Известиям», как правильно выбрать игрушки на новогоднюю елку. В частности, специалисты разъяснили опасность некачественных игрушек для детей и взрослых.