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Во Франции ответили на вопрос о возможной тотальной войне в Европе

Французский разведчик Жюйе: тотальной войны в Европе никогда не будет, никто не хочет воевать с Россией
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Фото: Global Look Press/Jonathan Snyder/U.S. Air Force
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В Европе не разразится глобальная война, а также исключен риск применения ядерного оружия. Об этом 20 декабря заявил бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе в интервью газете Mondafrique.

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«Тотальной войны не будет никогда, потому что ни европейцы, ни немцы, ни французы, ни какая-либо другая страна в Европе не хочет воевать с Россией», — сказал Жюйе.

Он также отметил, что французы, как и немцы, хорошо понимали ситуацию на Украине с самого начала, еще во время беспорядков на Майдане, однако не могли повлиять на происходящее в стране.

«Французы и немцы понимали, что под давлением Америки в Украине возникнут большие проблемы между пророссийски настроенными украинцами и прозападными украинцами. Отсюда и Минские соглашения. Мы не смогли их применить, потому что американцы оказывали давление с помощью НАТО на захвативших власть в Киеве украинцев, и с этого момента наши службы могли только наблюдать за происходящим», — указал он.

Кроме того, Жюйе назвал ошибкой возвращение Франции в объединенное командование НАТО, заявив, что Париж страдает от вынужденного равнения на американскую политику и от потери независимости. По его словам, если бы Франция осталась за пределами объединенного командования, то сегодня она могла бы играть роль посредника в украинском конфликте, как Турция.

При этом французский разведчик призвал Запад перестать фантазировать о том, что «силы России якобы уже закончились, а у украинцев всё хорошо и только начинается».

До этого, 17 декабря, экс-полковник армии США Ричард Блэк высказал мнение, что Украина проигрывает конфликт с Россией, так как пополнять потери в живой силе и оружии нечем и неоткуда. По его словам, США должны подтолкнуть Киев и Москву к проведению мирных переговоров.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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