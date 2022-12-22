Выпить против здоровья

Минздрав России сообщил, что число сельских жителей, зависимых от алкоголя, за текущий год выросло на 7% — в том числе, среди женщин. Одновременно на 6% увеличилось и число страдающих психическими расстройствами. Еще одна пугающая цифра — 30% умерших в прошлом году детей скончались из-за алкогольной зависимости родителей. Речь идет о ситуациях, когда отцы и матери не оказывали должного внимания своим детям по причине потребления алкоголя.

С 2008 по 2021 годы Россия совершила нечто уникальное — потребление алкоголя в нашей стране сократилось на 43% — с 15,7 до 9 литров на душу населения. Это верифицированная и отечественными и международными экспертами цифра. Но здесь есть нюанс: мы ушли с невероятно высокого уровня, одно время Россия была среди мировых лидеров по потреблению алкоголя. И поэтому даже нынешние девять литров на душу населения в год — недопустимо много.

При этом я бы не назвал методику подсчета верной: средняя цифра потребления алкоголя по стране мало о чем говорит. У нас очень разные регионы, есть и те, где алкоголь не употребляют в силу религиозных убеждений. Ситуацию нужно анализировать отдельно не только по субъектам, но и по крупным городам.

Нынешний рост потребления алкоголя отчасти связан с пандемией. В эпоху ковида у некоторых людей было убеждение, что алкогольные напитки убивают вирус, Это, конечно, совершенно не так: от алкоголя организм слабеет. Кроме того, в период принудительной изоляции, когда людей не выпускали из квартир, выросло домашнее насилие — и причина тоже в излишнем употреблении. Депрессию пытались глушить алкоголем.

Если говорить именно о селе, то главная проблема там — незарегистрированный алкоголь. Это самогон и настойки, которые продаются в аптеках. На долю такого алкоголя в России приходится 30% потребления, что очень много. И нельзя сказать, что это какой-то дедушка делает на деревне, — производство достигает промышленных масштабов.

Приборы и химикаты для изготовления самогона продаются открыто. Также в интернете спокойно существуют форумы, участники которых обмениваются зловредным опытом. Если мы заботимся о здоровье людей, с этим нужно заканчивать. Мне не очень понятно, почему государство до сих пор не приняло меры — ведь это и расходы на лечение алкозависимых, и недобор налогов.

Впереди у нас Новый год. Недавно ученые выяснили, что самая опасная неделя жизни в России — как раз новогодние праздники, а главный убийственный фактор в это время — алкоголь. Люди ждут праздника, думают, что выпьют за здоровье. Но, согласно медицинским и полицейским сводкам, на это время приходится пик смертности в стране.

Почему выросло число психических расстройств? Нужно понимать, что любая наркология — это психиатрия. А зависимость всегда пожизненная: всю жизнь у человека сохраняется риск рецидива, даже если он «уже год не пьет». И я бы не сказал, что алкогольная зависимость — это то, что передается по наследству. Окружающая среда и отношение ее представителей к алкоголю играет намного большую роль. К сожалению, у нас в стране употребление алкоголя многими считается нормой.

Россия могла бы перенять опыт стран Северной Европы, где проблема алкоголизма традиционно была актуальна. Сейчас человек там приходит в магазин и думает: «Что мне лучше купить: вот эту бутылку или зимние ботинки?» Иными словами, алкоголь там стоит столько, что малообеспеченные люди и подростки себе позволить его не могут, а остальные несколько раз подумают. Кроме того, алкоголем там торгуют отдельные магазины где-то на окраине города, в которых приличному человеку показаться зазорно.

Во многих странах установлен высокий возрастной порог для покупателей алкоголя. Когда, например, в США ввели продажу спиртосодержащих напитков с 21 года, количество «пьяных» ДТП на дорогах среди молодежи достоверно сократилось.



Сейчас правила продажи алкоголя в России и цены на него зависят не только от внутренних законов, но и от законодательства Евразийского экономического союза. Не все знают, но в соглашении о принципах налоговой политики на алкогольную продукцию 2019 года предусмотрена гармонизация ставок акцизов, в том числе с учетом различий в доступности, в том числе ценовой, для населения пяти стран. То же записано в соглашении по налогам на табачную продукцию. Защита здоровья среди этих принципов не упомянута. Скорректировать подобные наднациональные решения не удалось: парламента в ЕАЭС пока нет, как и органа, отвечающего за здоровье населения. Господствуют там интересы бизнеса, позиция гражданского общества и экспертов в защиту здоровья должным образом не учитывается.



Сейчас правительство работает над концепцией госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения России. Действие предыдущей концепции завершилось в 2019 году. Вероятно, причина затягивания принятия документа — противодействие алкобизнеса и их союзников. Нам всем нужен сильный документ, содержащий весь современный арсенал мероприятий по борьбе с опаснейшей алкогольной угрозой.

Автор — президент Российской ассоциации общественного здоровья, доктор медицинских наук

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора