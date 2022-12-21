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Аналитик оценил шансы Украины обойтись без импорта газа в 2023 году

Аналитик Юшков: Украина сможет обойтись без импорта газа в 2023 году, потому что у нее снизилось потребление
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Украина сможет обойтись без импорта газа в 2023 году, так как у нее снизилось потребление. Об этом 21 декабря «Известиям» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

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Таким образом он прокомментировал слова главы украинской компании «Нафтогаз» Алексея Чернышова изданию Forbes Ukraine о том, что Украина в 2023 году сможет обойтись без импорта газа, если добыча на территории страны составит 18,5 млрд куб. м, а к отопительному сезону в хранилищах окажется не менее 15 млрд куб. м газа.

«На Украине радикально сократилось потребление газа. На начало 2022 года она потребляла около 30 млрд куб. м, добыча — около 20 млрд кубов, и, соответственно, 10 млрд куб. м получается импортного газа. Сейчас промышленное потребление практически отсутствует, часть населения уехала, часть территории вошла в состав РФ, поэтому их снабжать газом Киеву не нужно», — сказал Юшков.

Также российские удары по объектам электроэнергетики привели к тому, что «часть электростанций либо повреждена, либо не может вывести электроэнергию до потребителя».

При этом, отметил эксперт, на Украине добыча газа около 20 млрд куб. м так и осталась, потому что существенных ударов по газодобывающей отрасли не наносилось.

«И если они будут добывать 18–20 млрд куб. м, то они, соответственно, столько теперь и потребляют. Тут не идет речи о заслугах, о том, что они увеличили объемы добычи до объема потребления и вышли на самообеспечение. Нет. Просто потребление упало до объемов добычи, и за счет этого достигнуто самообеспечение по газу», — пояснил Юшков.

16 декабря официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.

Днем ранее украинские СМИ сообщали об очередной ракетной атаке по объектам на Украине. Несколько регионов страны оказались полностью обесточены, наблюдались проблемы со светом и отоплением.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности речь шла о взрыве на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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