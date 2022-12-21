Аналитик оценил шансы Украины обойтись без импорта газа в 2023 году

Украина сможет обойтись без импорта газа в 2023 году, так как у нее снизилось потребление. Об этом 21 декабря «Известиям» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Таким образом он прокомментировал слова главы украинской компании «Нафтогаз» Алексея Чернышова изданию Forbes Ukraine о том, что Украина в 2023 году сможет обойтись без импорта газа, если добыча на территории страны составит 18,5 млрд куб. м, а к отопительному сезону в хранилищах окажется не менее 15 млрд куб. м газа.

«На Украине радикально сократилось потребление газа. На начало 2022 года она потребляла около 30 млрд куб. м, добыча — около 20 млрд кубов, и, соответственно, 10 млрд куб. м получается импортного газа. Сейчас промышленное потребление практически отсутствует, часть населения уехала, часть территории вошла в состав РФ, поэтому их снабжать газом Киеву не нужно», — сказал Юшков.

Также российские удары по объектам электроэнергетики привели к тому, что «часть электростанций либо повреждена, либо не может вывести электроэнергию до потребителя».

При этом, отметил эксперт, на Украине добыча газа около 20 млрд куб. м так и осталась, потому что существенных ударов по газодобывающей отрасли не наносилось.

«И если они будут добывать 18–20 млрд куб. м, то они, соответственно, столько теперь и потребляют. Тут не идет речи о заслугах, о том, что они увеличили объемы добычи до объема потребления и вышли на самообеспечение. Нет. Просто потребление упало до объемов добычи, и за счет этого достигнуто самообеспечение по газу», — пояснил Юшков.

16 декабря официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.

Днем ранее украинские СМИ сообщали об очередной ракетной атаке по объектам на Украине. Несколько регионов страны оказались полностью обесточены, наблюдались проблемы со светом и отоплением.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности речь шла о взрыве на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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