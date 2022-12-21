Величину прожиточного минимума увеличат на 3,19% в Томской области

Величина прожиточного минимума в Томской области в 2023 году составит 14 466 рублей, что больше показателя 2022 года на 3,19%. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на распоряжение губернатора.

Для трудоспособного населения показатель составит 15 758 рублей, для пенсионеров — 12 441 рубль. Для детей установят прожиточный уровень на уровне 15 306 рублей.

Отмечается, что показатель также зависит от групп территорий. В Томске, Северске, Асиновском, Зыряновском, Шегарском, Томском и Кожевниковском районах размер прожиточного минимума составит 14 220 рублей. Для Александровского, Каргасокского, Верхнекетского, Колпашевского, Парабельского, Молчановского, Чаинского, Тегульдетского, Кривошеинского, Бакчарского районов, Стрежевого и Кедрового прожиточный минимум составит 15 638 рублей.

Показатель используется для расчета социальных пособий, стипендий и льгот. Величина прожиточного минимума с 2021 года зависит не от стоимости потребительской корзины, а от среднего дохода населения.