Новогоднюю электричку запустили через Красноярск

По Красноярску и в пригородных районах начала курсировать новогодняя электричка. Состав украшен иллюминацией.

Прокатиться в поезде можно не только в период новогодних каникул, но и сейчас, в предновогодние дни. Стоимость проезда в такой электричке, как и в обычных, — 28 рублей. А расписание можно посмотреть в группе Красноярской железной дороги, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее сообщалось, что в октябре поезд Деда Мороза отправился в рейс по 100 городам России. Сказочное путешествие стартовало из Великого Устюга. Поезд будет курсировать по стране 85 дней и вернется из путешествия 15 января. Общая протяженность пути — 33 тыс. км.