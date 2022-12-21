СМИ Украины сообщили о взрывах в Очакове и Кривом Роге

Звуки взрывов слышны в городах Очаков и Кривой Рог Николаевской и Днепропетровской областей Украины. Об этом 21 декабря сообщило украинское издание Klymenko Time.

СМИ ссылается на местных жителей и очевидцев.

«Сообщают о взрывах в Очакове Николаевской области. Сообщают о взрывах в Кривом Роге», — отметило оно в своем Telegram-канале.

Ранее в среду по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, сообщила «Страна.ua». Причиной назван взлет российских истребителей МиГ-31 с аэродромов в Белоруссии.

Официальной информации об этом от Минобороны РФ пока не поступало.

Накануне воздушная тревога звучала в Харьковской и Полтавской областях Украины. Взрывы были слышны также в Харькове и Полтаве.

После этого, 21 декабря, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России уничтожили нефтехранилище в районе Андреевки в Харьковской области, которое использовалось для снабжения топливом украинской военной техники.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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