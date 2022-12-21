Еще семь свалок ликвидируют на территории Удмуртии в 2023 году

На территории Удмуртской Республики в 2023 году планируют ликвидировать семь свалок. Об этом глава республики Александр Бречалов сообщил во время выступления с докладом перед депутатами Госсовета 20 декабря.

Речь идет о расчистке семи свалок, расположенных в шести муниципалитетах. Данные скопления мусора являются несанкционированными.

Также в следующем году планируется построить 140 контейнерных площадок и завершить рекультивацию бывшего мусорного полигона в Сарапуле, пишет Udm-info.ru.

Кроме того, Бречалов рассказал о продолжении работ по лесовосстановлению. План включает восстановление леса на 10,6 тыс. га.

Глава минприроды региона Денис Удалов в свою очередь отметил, что в 2022 году Удмуртия успешно справилась с поставленными задачами по данным направлениям, в основном реализуемым по нацпроекту «Экология». Так, по доле твердых коммунальных отходов (ТКО), отправленных на переработку, регион превысил план в два раза.

«18 тыс. т ТКО получили вторую жизнь в этом году. Или взять другое важнейшее направление — баланс выбытия и посадки лесов. Здесь мы тоже в плюсе — показатель по Удмуртии превышает 126%», — заявил Удалов.

Инвестиции в лесопереработку ожидаются на уровне 590 млн рублей. Доход республиканского бюджета увеличится на 7 млн рублей.