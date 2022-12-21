Ульянов назвал серьезным вызовом поставки AUKUS ядерных подлодок Австралии

Решение альянса AUKUS (военное содружество Австралии, Великобритании и США) снабдить Австралию ядерными подводными лодками даст дополнительный толчек гонке вооружений. Такую точку зрения 21 декабря на брифинге высказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Американцы объявляют о том, что предоставят [возможность] построить для Австралии лодки с ядерными силовыми установками. На дно лодки может быть [помещено] до 2 твысокообогащенного урана. Я бы не назвал это, по крайней мере пока, нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, но это очень серьезный вызов, такого никогда не было», — пояснил он.

Ульянов подчеркнул, что данное решение даст зеленый свет и другим странам, которые хотели бы преобрести ядреные подводные лодки для своих вооруженных сил.

«Это открывает ящик Пандоры для желающих создать ядерные подводные лодки. Это и Бразилия, и Южная Корея, это и Иран», — резюмировал российский постпред.

Ранее, 8 декабря, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о том, что США и их союзники по НАТО хотят любой ценой ослабить или уничтожить Россию. Он добавил, что Запад «сделал ставку на глобализацию НАТО», а также начал создавать условия для комплексного наращивания военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). На решение этой задачи ориентированы, в частности, союз AUKUS, добавил он.

До этого, 1 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра иностранных дел, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США в свою очередь уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз.

В сентябре 2021 года глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о том, что Австралии будет предоставлена помощь в получении атомных подлодок от американской стороны. По словам Остина, такие подлодки позволят «усилить сдерживающий фактор в регионе». За день до этого президент США Джо Байден сообщил, что Австралия оснастит свой военно-морской флот американскими атомными подводными лодками, которые Вашингтон построит в рамках оборонного проекта AUKUS. На фоне данного события Канберра разорвала контракт с Парижем на производство 12 дизель-электрических подлодок класса Barracuda.