Названы дата и место проведения Красноярского экономического форума

Власти Красноярского края определились с местом проведения Красноярского экономического форума. Он состоится с 1 по 3 марта 2023 года и пройдет в гибридном формате — мероприятия можно будет посетить как онлайн, так и офлайн, на площадках Сибирского федерального университета. Кроме того, площадки форума будут работать в Москве и за рубежом.

По словам губернатора Александра Усса, регион завершает год с достойными показателями в экономике. Комплексный инвестиционный продукт «Енисейская Сибирь» стал весомее по инвестициям, на подъеме агропромышленный комплекс, продолжается рост промышленного производства. Это дает основания полагать, что внимание к Красноярскому экономическому форуму будет повышенным.

Тематику посвятят вопросам развития Сибири с учетом геополитической и экономической ситуации. Дискуссии пройдут по вопросам расширения внешнеэкономических связей, сотрудничества с азиатскими странами, раскрытия промышленного, научного и инвестиционного потенциала края.

Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, гастрономическая программа станет новым форматом в рамках форума. Она будет организована совместно с Институтом гастрономии СФУ и ресторанными сетями, которые работают в Красноярском крае.