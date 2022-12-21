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Два человека погибли при обстреле украинскими боевиками Новой Каховки

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Украинские войска 21 декабря ударили по Новой Каховке в Херсонской области. При обстреле погибли два человека, сообщил корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

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В Херсонской области тем временем продолжается строительство оборонительных рубежей

В администрации города в Telegram-канале отметили, что при обстреле украинскими войсками Новой Каховки пострадали жилые дома.

Один из снарядов прилетел прямо в кухню квартиры в одном из домов на первом этаже. По предварительной информации, тогда никто не пострадал.

Накануне после прицельных артиллерийских обстрелов Новой Каховки без электроснабжения осталась часть города. Кроме того, тогда один снаряд попал в детскую площадку.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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