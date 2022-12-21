Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон и выступит перед конгрессом

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря прибудет в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом и выступления в конгрессе США. Об этом говорится в анонсе, опубликованном на сайте Белого дома.

Как уточняется, Байден пригласил украинского лидера для подтверждения приверженности США оказанию помощи Украине. После переговоров политиков Зеленский выступит на заседании конгресса.

Ожидается, что президент США объявит во время визита Зеленского о новом объемном пакете помощи Киеву в области безопасности.

«Визит подчеркнет непоколебимую приверженность США поддержке Украины столько, сколько потребуется, в том числе посредством предоставления экономической, гуманитарной и военной помощи», — подчеркнули в Белом доме.

Ранее в этот день агентство Associated Press сообщало, что США выделят Украине пакет военной помощи в размере $1,8 млрд, в который войдет поставка зенитных ракетных комплексов Patriot.

Как уточняет «Газета.Ru», в тот же день член палаты представителей конгресса от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин в своем Twitter назвала абсурдом планы Зеленского выступить перед конгрессом США. Она назвала его «теневым президентом» и напомнила о необходимости властей страны ставить свои интересы на первое место.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с «Известиями» дал прогноз по встрече украинского и американского лидеров. По его мнению, речь пойдет о передаче вооружений, предназначенных для сдерживания России. Второй темой станут финансовые преференции, которые получит Украина от США.

США и другие страны Запада начали активно вооружать Украину и оказывать ей экономическое содействие на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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