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Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон и выступит перед конгрессом

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Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря прибудет в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом и выступления в конгрессе США. Об этом говорится в анонсе, опубликованном на сайте Белого дома.

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Как уточняется, Байден пригласил украинского лидера для подтверждения приверженности США оказанию помощи Украине. После переговоров политиков Зеленский выступит на заседании конгресса.

Ожидается, что президент США объявит во время визита Зеленского о новом объемном пакете помощи Киеву в области безопасности.

«Визит подчеркнет непоколебимую приверженность США поддержке Украины столько, сколько потребуется, в том числе посредством предоставления экономической, гуманитарной и военной помощи», — подчеркнули в Белом доме.

Ранее в этот день агентство Associated Press сообщало, что США выделят Украине пакет военной помощи в размере $1,8 млрд, в который войдет поставка зенитных ракетных комплексов Patriot.

Как уточняет «Газета.Ru», в тот же день член палаты представителей конгресса от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин в своем Twitter назвала абсурдом планы Зеленского выступить перед конгрессом США. Она назвала его «теневым президентом» и напомнила о необходимости властей страны ставить свои интересы на первое место.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с «Известиями» дал прогноз по встрече украинского и американского лидеров. По его мнению, речь пойдет о передаче вооружений, предназначенных для сдерживания России. Второй темой станут финансовые преференции, которые получит Украина от США.

США и другие страны Запада начали активно вооружать Украину и оказывать ей экономическое содействие на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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