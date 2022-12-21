СМИ сообщили о тревоге на Украине из-за вылета российских МиГ-31 с Белоруссии

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Как сообщает 21 декабря украинское издание «Страна.ua», она объявлена из-за взлета российских истребителей МиГ-31 с аэродромов в Белоруссии.

«Тревога уже по всей Украине. Причина тревоги — взлет российских истребителей МиГ-31 с аэродромов в Беларуси», — говорится в сообщении.

Однако официальной информации об этом от Минобороны РФ в настоящее время не поступало.

Накануне воздушная тревога звучала в Харьковской и Полтавской областях Украины. Украинские СМИ сообщали о сильном взрыве в Харькове и Полтаве.

Глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов сообщал, что в Харьковской области сильный пожар разгорелся на одном из объектов нефтегазовой инфраструктуры компании.

На следующий день, 21 декабря, представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России уничтожили нефтехранилище в районе Андреевки в Харьковской области, которое использовалось для снабжения топливом украинской военной техники.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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