В Германии заработал первый плавучий СПГ-терминал

Первый в Германии плавучий терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ) начал работу в Вильгельмсхафене. Об этом 21 декабря сообщила газета Die Zeit.

С судна-терминала Höegh Esperanza впервые по соединительному трубопроводу был подан газ в газовую сеть ФРГ. В компании Uniper заявили, что эксплуатация объекта началась раньше запланированного срока.

Höegh Esperanza привез около 165 тыс. куб. м СПГ из Испании. Этого должно хватить для обеспечения от 50 тыс. до 80 тыс. домохозяйств Германии в течение года.

Ожидается, что в ближайшее время также заработает плавучий СПГ-терминал в Лубмине. К нему уже прибыло судно Seapeak Hispania, на борту которого находится 140 тыс. куб. м СПГ из Египта.

Плавучий терминал для приема СПГ в Вильгельмсхафене был открыт 17 декабря. В церемонии приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер.

11 декабря немецкий телеканал ZDF сообщил, что Германия и другие страны Евросоюза продолжают закупать российский сжиженный природный газ. По словам вице-президента Института Стефана Коотса, российский СПГ сначала поступает в Бельгию, а уже после в Германию. Объемы поставок составляют около 5 млрд куб. м в год, что составляет около 5% от всей потребности страны в газе.

До этого, 9 декабря, глава немецкого газового регулятора BNetzA Клаус Мюллер заявил, что домохозяйствам и компаниям в Германии следует полностью отключить отопление, чтобы сэкономить газ. По его мнению, ФРГ необходимо сократить потребление газа как минимум на 20%, чтобы компенсировать потерю российских поставок.

29 ноября глава комитета по вопросам энергетики и климата немецкого бундестага, представитель Левой партии Клаус Эрнст заявил, что у Германии нет настоящих альтернатив российскому газу, соглашение об импорте СПГ из Катара покроет лишь 3% потребности страны.

Ранее, 23 ноября, Шольц анонсировал, что первые собственные терминалы по приему СПГ заработают в Северной Германии через несколько недель. Он также напомнил, что власти страны приняли решение вывести из резерва угольные электростанции.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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