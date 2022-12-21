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Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с зампредом Совбеза России Медведевым в Пекине

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Председатель КНР Си Цзиньпин 21 декабря встретился с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым, переговоры прошли в государственной резиденции в Пекине.

Стороны высоко оценили состояние и перспективы отношений двух стран, обменявшись мнениями по широкому кругу вопросов.

Как написал в своем Telegram-канале Медведев, прошедшие переговоры были полезными.

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«Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями, между Компартией Китая и «Единой Россией». Обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах, включая экономику, промышленную кооперацию и многое другое», — сообщил он.

В ходе встречи Медведев передал послание председателю Си Цзиньпину от президента России Владимира Путина. В нем в частности, отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога, выражается уверенность в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей в тесном взаимодействии с новым руководящим составом КПК.

В свою очередь, лидер КНР заявил, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления. Он подчеркнул, что развитие китайско-российского партнерства является долгосрочным стратегическим выбором, сделанным обеими сторонами.

5 декабря глава правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности РФ и КНР вместе противостоять внешнему давлению. Он добавил, что страны должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков, созданию новых логистических цепочек.

До этого, 27 ноября, глава МИД Китая Ван И заявил о продвижении многополярного мира вместе с Россией. Он добавил, что китайская сторона намерена сохранять контакты с РФ на высоком уровне, а также считает необходимым условием дальнейшего развития обоих государств взаимную поддержку.

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