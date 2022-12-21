Дом-интернат на 200 человек построили в якутском Олекминске

В Якутии в Олекминске построили специализированный дом-интернат для стационарного социального обслуживания престарелых и инвалидов. Управления Госстройжилнадзора провело проверку и по ее результатам выдало заключение о соответствии требованиям проектной документации.

ИА YakutiaMedia пишет, что первая свая на месте будущего корпуса, рассчитанного на 200 человек, была забита в 2020 году. Строительство второй очереди началось в рамках нацпроекта «Демография».

Сейчас уже готовится к запуску в эксплуатацию новый двухэтажный корпус из трех блоков, соединенных между собой переходами и галереями. Его общая площадь превышает 7 тыс. кв. м.

В двух спальных блоках созданы все условия для проживания людей пожилого возраста и инвалидов. В третьем блоке разместят медицинские кабинеты, трудовые мастерские, универсальный зал для мероприятий, кабинеты специалистов, склады, аптеку и прачечную.

ИА SakhaNews добавляет, что в Намском районе в селе Намцы построят новый лечебный корпус. Четырехэтажное здание планируется сдать в эксплуатацию к концу 2025 года. Того, кто займется строительством, определят по результатам электронного конкурса. С ним заключат контракт на 868,9 млн рублей.

Лечебный корпус будет рассчитан на 50 мест. В нем будет отделение скорой помощи, акушерско-гинекологическое и терапевтическое отделения, блок диагностических исследований. Кроме того, планируется оборудовать отделение общей хирургии с операционными залами, палатами реанимации и интенсивной терапии.