Человек погиб в результате ДТП в Оренбургской области

В Новосергиевском районе Оренбургской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла в ночь на 21 декабря, информация в спасательное ведомство поступила в 2:58. Недалеко от села Лебяжка в ДТП погиб человек.

«На место ДТП привлекались боевой расчет 39-й ПСЧ, три человека и одна единица техники. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении МЧС.

Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются, пишет 56orb.ru.

20 декабря два легковых автомобиля столкнулись на дороге Орск — Домбаровский — Светлый в Оренбуржье. Водитель легкового автомобиля и его пятилетний пассажир скончались, девятилетняя школьница и трое взрослых обратились за медицинской помощью.