Частные и федеральные клиники в Москве смогут оформлять ЭМК для школ

В Москве частные и федеральные медицинские учреждения смогут оформлять детские электронные медицинские карты (ЭМК). Об этом заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила в среду, 21 декабря.

Она напомнила, что в 2021 году медкарту по форме 026, которая нужна перед поступлением в детский сад и в 1-й класс школы, перевели в цифровой вид, но передавать информацию школам могли только городские медучреждения.

Ракова отметила, что в цифровую медкарту автоматически подгружаются профилактические осмотры и прививки, выполненные в городских поликлиниках, сведения о диспансерном наблюдении, информация об острых и хронических заболеваниях, а также данные о группе здоровья и медицинской группе для занятий физкультурой.

«Она доступна медработникам образовательных учреждений в системе «ЕМИАС.Школа». Ежегодно это освобождает около 170 тыс. семей от сбора лишних бумажных документов», — цитирует заммэра агентство городских новостей «Москва».

Ракова отметила, что некоторые горожане обращаются не только в городские медучреждения, поэтому власти города приглашают к участию в проекте частные и федеральные клиники. Они также смогут автоматически передавать в детсады и школы и медицинскую информацию о ребенке. Это позволит упростить подготовку к дошкольному учреждению и первому классу еще для большего числа родителей.

Федеральные и частные клиники, желающие участвовать в проекте, должны обладать действующей лицензией на осуществление медицинской деятельности и пройти процедуру подключения к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), передает НСН.

Медучреждение будет обязано предоставить информацию об оформленной медкарте по форме № 026/у-2000 в течение 24 часов с момента ее оформления, пишет «Москва 24».

1 декабря Ракова сообщила, что в Москве в настоящее время ведется строительство 18 новых детских и взрослых поликлиник. По ее словам, каждая поликлиника строится по индивидуальному проекту с учетом требований нового московского стандарта. Общая площадь учреждений составит порядка 170 тыс. кв. м.