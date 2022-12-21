Обвиняемому в мошенничестве экс-главе Зейского района грозит 6 лет тюрьмы

Прокуратура Амурской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы Зейского района. Его обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Следствие установило, что с 2019 по 2021 год чиновник трудоустроил свою сожительницу в двух муниципальных учреждениях на должности делопроизводителя. При этом своим подчиненным он сказал, что женщина будет работать в районной администрации, исполняя его личные поручения.

Однако женщина по факту не выполняла обязанности, возложенные на нее, а деньги, полученные в качестве зарплаты в сумме более 450 тыс. рублей передала обвиняемому, пишет ИА PriamurMedia.

Экс-главе Зейского района грозит до шести лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Благовещенский городской суд.

Амурская служба новостей отмечает, что бывший руководитель Зейского района проходит обвиняемым по трем уголовным делам. В частности, установлено, что в августе 2021 года он дал поручение заключить договор на ремонт дороги, но подрядчик условия контракта не выполнил. Договор расторгли, ущерб, причиненный районному бюджету, оценили в сумму, превышающую 35 млн рублей.