В комитете ГД рассказали о не вошедшей в законопроект о такси поправке

Поправка в законопроект о такси о запрете на работу в России агрегаторов с иностранными акционерами была отозвана авторами и не вошла в принятый Госдумой 21 декабря во втором чтении законопроект о такси. Об этом «Известиям» рассказали в думском комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что поправку отозвал автор.

«Мы также не включили в текст закона норму об обязательной установке в машины такси устройств контроля за состоянием водителя. По поводу видов ответственности в случае ДТП — будет субсидиарная ответственность, если перевозчиком будет физлицо. По юрлицам (агрегаторам и самим перевозчикам. — Ред.) будет солидарная ответственность», — рассказал «Известиям» источник в комитете по транспорту Госдумы.

В 2020 году ввести субсидиарную ответственность за аварии в такси предлагали сами агрегаторы, писали ранее «Известия». Субсидиарная ответственность предполагает, что служба заказа такси будет выплачивать возмещение только в том случае, если основной должник (владелец автомобиля) не может исполнить обязательство по возмещению вреда.

Поправку о запрете в РФ работы для агрегаторов такси с иностранными акционерами в декабре внес сам думский комитет по транспорту, писал «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как сообщалось, 21 декабря Госдума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий деятельность такси. Документом вводится ряд ограничений и требований как для таксопарков, так и для агрегаторов по заказу такси.