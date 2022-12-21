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Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря
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Синоптик назвал сроки окончания надвигающегося на Москву ледяного дождя

Синоптик Шувалов: в ночь на 22 декабря ледяной дождь в Москве сменится на обычный
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ледяной дождь ожидается в Москве предстоящей ночью, в результате чего на дорогах образуется гололед, однако это будет кратковременное явление. Об этом в среду, 21 декабря, «Известиям» рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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Он напомнил, что ледяной дождь недавно прошел в Санкт-Петербурге.

«При отрицательных температурах нарастание льда на деревьях, проводах продолжается, и миновать Москву этот фронт никак не может, он обязательно придет. По расчетам, это где-то первая половина ночи, порядка 22–23 часов. Потом ледяной дождь сменится просто дождем, температура повысится», — сообщил специалист.

По словам Шувалова, образовавшийся гололед будет доставлять москвичам неудобства примерно до середины четверга.

«Потом температура повысится достаточно существенно, до трех градусов тепла, поэтому есть шансы на то, что гололед растает. Впереди у нас дня три, когда положительная температура будет не только днем, но и ночью. Поэтому гололед будет, но это краткосрочная вещь, около суток», — уточнил синоптик.

При этом в воскресенье в Москве ожидается похолодание, которое вновь может привести к формированию гололеда, добавил Шувалов.

Ранее в этот день главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила о скором потеплении в Москве почти на 10 градусов. Так, к вечеру 21 декабря в регионе потеплеет до 0 градусов, ожидаются осадки в виде мокрого снега. По словам синоптика, из-за осадков есть высокая вероятность налипания мокрого снега на ветки и провода.

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