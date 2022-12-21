Стало известно о переносе релиза iPhone SE 4 на 2024 год

Компания Apple отменила выход нового iPhone SE 4 в 2023 году из-за низкого спроса на нефлагманские модели. Об этом в своем Twitter 21 декабря сообщил аналитик Мин-Чи Куо.

Он утверждает, что поставки iPhone SE 3, iPhone 13 mini и 14 Plus оказались «скромными» для компании, поэтому релиз SE 4 может быть перенесен на 2024 год.

Кроме того, отметил аналитик, компания начинает переход на безрамочный дизайн, что приведет к увеличению затрат на производство.

Ожидалось, что Apple представит iPhone SE 4 уже весной 2023 года.

Накануне инсайдер и концепт-художник Константин Миленин поделился новыми рендер-изображениями смартфона iPhone 15 Pro, который компания Apple должна представить в следующем году.

Дизайн на новых кадрах соответствует тому, что ранее предрекали другие инсайдеры: отказ от острых граней, а также закругления по всей задней панели устройства.

В сентябре Apple презентовала линейку смартфонов iPhone 14 и iPhone 14+, а также новое поколение часов Apple Watch и беспроводных наушников AirPods Pro 2.