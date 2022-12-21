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Жителям Приморья посоветовали запастись водой и свечами

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Синоптики посоветовали жителям Приморского края приготовить свечи и запастись водой и едой в связи с непогодой. Снежная буря постепенно набирает силу, жители региона могут столкнуться с массовыми отключениями электричества и прерванным дорожным сообщением.

Особенно тщательно рекомендуют готовиться жителям Ольгинского района. По данным проекта «Маглипогода», на которые ссылается Vostokmedia, в населенных пунктах может выпасть более 50 мм осадков за 12 часов и от 70 до 80 мм осадков за двое суток. Высота сугробов вырастет до 2 м.

Главный синоптик Гидрометцентра Примгидромета Елена Гриднева рассказала, что то количество осадков, которое должен принести циклон в Приморский край, регистрируется крайне редко. На побережье осадки будут сопровождаться сильным и штормовым ветром, скорость которого при порывах будет достигать 32 м/с.

При этом, по словам синоптика, которые приводит ИА PrimaMedia, циклон будет затяжным, самые интенсивные осадки ожидаются в ночь на 22 декабря, а также в дневные часы 22 декабря и в ночь на 23 декабря. На следующий день также возможны осадки, но они будут не такими сильными.

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