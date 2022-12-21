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Порядка 50 т икры проверили за 1,5 месяца эксперимента на Камчатке

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Россельхознадзор проконтролировал более 50 т икры за 1,5 месяца эксперимента по регулированию внутренних воздушных перевозок на Камчатке. Ни одного случая нарушения запрета на перевозку икры, связанного с превышением веса, разрешенного для перевозки в багаже или ручной клади, не зафиксировано.

ИА KamchatkaMedia со ссылкой на территориальное управление ведомства сообщает, что количество икры непромышленного изготовления, которую перевозят в багаже или ручной клади, за неделю увеличилось более чем на 1 т. Выросло и количество икры промышленного изготовления, оформленной в качестве багажа.

Чаще всего икру везут в Москву, во Владивосток и Новосибирск.

С 1 ноября на Камчатке начался эксперимент по ограничению вывоза красной икры. В международном аэропорту Елизово в Петропавловск-Камчатском проверяют багаж пассажиров на наличие икры и маркируют его.

Если икры в багаже или ручной клади нет, используется зеленая наклейка, если пассажир перевозит икру в объеме менее 10 кг — желтая наклейка. Наклейку красного цвета выдают, если багаж или ручная кладь, возможно, содержат икру непромышленного производства более 10 кг.

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