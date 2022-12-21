17-летняя футболистка ЦСКА Виноградова умерла во время отпуска

Cкоропостижно скончалась 17-летняя футболистка ФК «ЦСКА» Виктория Виноградова. Об этом в среду, 21 декабря, сообщили в пресс-службе клуба.

Причины смерти Виктории Виноградовой не уточняются. Известно, что девушка скончалась 19 декабря, находилась в отпуске.

«Мы запомним Вику не только как хорошего игрока, но и как замечательного человека: добрую, отзывчивую, неравнодушную, всегда готовую прийти на помощь», — говорится в сообщении.

Виноградова выступала на позиции вратаря за молодежную команду ЖФК «ЦСКА». В сезоне 2022 года спортсменка была включена в заявку, но не сыграла ни одного матча.