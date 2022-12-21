На российском рынке появился новый Haval Cool Dog

Российские автодилеры начали ввозить по параллельному импорту китайский кроссовер Haval KaGou, однако именуют продавцы машину на европейский манер — Cool Dog. Цены на авто варьируются от 2,5 до 2,9 млн рублей, сообщила 21 декабря «Российская газета».

Cool Dog построен на той же модульной платформе L.E.M.O.N., что и Haval Jolion. Размер колесной базы новинки составляет 2710 мм, это на 10 мм меньше, чем у Jolion, зато Haval Cool Dog немного выше собратьев по модельному ряду, на 171 мм.

Во всех комплектациях кроссовер оснащен полуторалитровым турбомотором. Для переднеприводных версий его отдача составляет 150 л. с., полноприводные экземпляры располагают мощностью 184 л.с. Оба варианта мотора работают с семиступенчатым «роботом».

Эксперты отметили, что стоимость Haval Cool Dog, который ввозят в РФ по параллельному импорту, всё равно ниже, чем цена на кроссовер Haval Dargo, который официально представлен на российском рынке и выпускается в Тульской области. Моноприводная версия в РФ стоит от 2 999 000 рублей, а полноприводная машина — 3 199 000 рублей.

20 декабря российские дилеры стали принимать заявки на поставку в РФ кроссовера Haval Monster. Цена на переднеприводную версию автомобиля с мотором 184 л.с. начинается от 2 200 000 рублей. Monster тоже поставляется в РФ по схеме параллельного импорта. У дилеров можно заказать и полноприводную модификацию с двухлитровым мотором мощностью 224 л.с., за которую продавцы просят от 3 млн рублей. Во всех комплектациях автомобиль оснащен «роботом». Автомобиль дебютировал в Китае в 2021 году.