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Электрички остановились на Курском направлении МЖД из-за повреждения контактной сети

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Движение поездов приостановлено на участке Столбовая – Серпухов Курского направления Московской железной дороги (МЖД) в среду, 21 декабря. Об этом сообщается на сайте МЖД. Причиной остановки стало повреждение контактной сети.

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Инцидент произошел утром. При очистке подъездного пути к частному предприятию снегоочистительная машина повредила опору контактной сети около станции Чехов.

«В связи с этим приостановлено движение на участке Столбовая – Шарапова Охота. Пригородные поезда Курского направления дальних маршрутов следуют в Москву и область по укороченным маршрутам», — говорится в сообщении компании.

В данный момент ведутся работы по устранению повреждений.

Из-за сильного снегопада в Москве наблюдаются трудности с движением наземного транспорта. Вечером 20 декабря пробки в столице достигли 10 баллов. Днем ранее высота сугробов в городе составила 34 см, побив рекорд 1941 года. Однако уже к вечеру среды синоптики обещают потепление до 0 °C.

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