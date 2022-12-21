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В «Укрэнерго» сообщили о сохранении сильного дефицита мощности энергосистемы

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Фото: Global Look Press/Sergei Chuzavkov
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На Украине сохраняется сильный дефицит мощности энергосистемы. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в среду, 21 декабря, в своем Telegram-канале.

Ключ света: как сказались на Украине удары по инфраструктуре
По всей стране начались экстренные отключения электричества

«На утро 21 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, а также ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ситуация в центральном регионе, в том числе в Киеве, остается крайне сложной.

В этот же день украинская энергокомпания ДТЭК сообщила о продолжающихся третий день экстренных отключениях света в Киеве. Так, в городе временно не действуют графики плановых отключений электричества. Аналогичная ситуация происходит и в Днепропетровске (украинское название — Днепр). Отмечалось, что такие меры необходимы для предотвращения аварий.

Днем ранее мэр Кривого Рога Александр Вилкул также сообщал, что в городе возможны экстренные, аварийные и веерные отключения света.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

При этом официальной информации от Минобороны России о последних ударах, о которых заявляет украинская сторона, не поступало. Кроме того, в военном ведомстве не раз подчеркивали, что удары наносятся только по военным или связанным с ними объектам.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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