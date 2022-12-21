Видео. Песков заявил об отсутствии в планах Путина общения с Макроном по случаю его 45-летия

Видео. Песков заявил об отсутствии в планах Путина общения с Макроном по случаю его 45-летия

2022-12-21 12:44:26

2022-12-21 12:44:26

2022-12-21 12:44:26

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